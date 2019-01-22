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Рабйо поскаржився на ПСЖ в Лігу 1 за перевід в дубль

10:22 122 Читать на русском
Рабйо поскаржився на ПСЖ в Лігу 1 за перевід в дубль
Адріен Рабйо / Фото reuters

Конфлікт хавбека Адріена Рабйо із ПСЖ набирає все нових обертів.

Рабйо відмовився продовжувати контракт з ПСЖ, керівництво клубу вирішило покарати гравця переводом в дубль. Адріена обурили такі санкції, на що він поскаржився в Лігу 1 та у профспілку гравців, повідомляє GFFN.

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"Адріену повинні дозволити повернутися в першу команду, інакше до клубу можуть бути застосовані санкції. ПСЖ не має права відправляти Рабйо в дубль, як і в ситуації з Бен-Арфа", – йдеться в заяві профспілки.

Останнього разу 23-річний хавбек з'являвся на полі у складі першої команди парижан ще 11 грудня 2018 року.

У ЗМІ все частіше з'являється інформація про потенційний трансфер Рабйо в Барселону.

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Теги
Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція Ліга 1 Трансфери Адріен Рабйо Адріен Рабйо Барселона Барселона
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