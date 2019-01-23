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Аллі повернеться на поле не раніше березня

22 січня 23:25 94 Читать на русском
Аллі повернеться на поле не раніше березня
Деле Аллі / BBC Sport

Хавбек Тоттенхема Деле Аллі вибув на тривалий термін через травму коліна.

Півзахисник Тоттенхема Деле Аллі отримав травму підколінного сухожилля і вибув до початку березня, повідомляє офіційний сайт "шпор".

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Англієць отримав травму в матчі 23 туру АПЛ проти Фулхема (2:1) і був змушений покинути поле на ношах.

Нагадаємо, серед травмованих також головний бомбардир лондонців Харрі Кейн, а Сон Хин Мін разом зі збірною Південної Кореї виступає в Кубку Азії.

Теги
Тоттенхем Тоттенхем Англія Деле Аллі Деле Аллі
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