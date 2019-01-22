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"Було весело, поки це тривало", – Болт повідомив про завершення футбольної кар'єри

18:13 359 Читать на русском
"Було весело, поки це тривало", – Болт повідомив про завершення футбольної кар'єри
Усейн Болт / соцмережі

Знаменитий легкоатлет Усейн Болт вирішив не продовжувати свою футбольну кар'єру після того, як не знайшов клуб.

"Не думаю, що це було правильно, але ми пройшли цей етап, не так, як повинні були, але я засвоїв урок, ти живеш та вчишся.

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Це був хороший досвід. Я дійсно насолоджувався перебуванням у команді і це відрізнялось від бігової доріжки, це було весело, поки тривало", – цитує Болта ESPN.

Нагадаємо, останнім клубом, де тренувався 8-разовий олімпійський чемпіон, був австралійський Сентрал Кост Маррінерс, але легкоатлет не підписав контракт.

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