"Було весело, поки це тривало", – Болт повідомив про завершення футбольної кар'єри

Знаменитий легкоатлет Усейн Болт вирішив не продовжувати свою футбольну кар'єру після того, як не знайшов клуб.

"Не думаю, що це було правильно, але ми пройшли цей етап, не так, як повинні були, але я засвоїв урок, ти живеш та вчишся.

Болт: Або до кінця листопада я підпишу контракт, або покінчу з мрією про футбол

Це був хороший досвід. Я дійсно насолоджувався перебуванням у команді і це відрізнялось від бігової доріжки, це було весело, поки тривало", – цитує Болта ESPN.

Нагадаємо, останнім клубом, де тренувався 8-разовий олімпійський чемпіон, був австралійський Сентрал Кост Маррінерс, але легкоатлет не підписав контракт.