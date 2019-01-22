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Роналду наздогнав Мессі за кількістю нереалізованих пенальті

12:11 451 Читать на русском
Роналду наздогнав Мессі за кількістю нереалізованих пенальті
Твоє лице, коли знову наздогнав Мессі, але це виявилось антидосягнення / Фото з соцмереж

Навіть у антидосягненнях дві головні футбольні зірки сьогодення йдуть ніздря в ніздрю.

У поєдинку 20-го туру Серії А Ювентус – К'єво форвард господарів Кріштіану Роналду не зміг забити пенальті, удар парирував голкіпер. Цей промах не сильно вплинув на результат, "стара синьйора" впевнено перемогла (3:0).

Ювентус – К'єво – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Цей удар став 25-м нереалізованим пенальті для португальця за всю його кар'єру. За цим показником Кріштіану зрівнявся зі своїм одвічним суперником з Барселони Ліонелем Мессі.

У своїй професіональній кар'єрі аргентинцю доводилось пробивати 108 пенальті, Роналду – 139.

В поточному сезоні Серії А португалець провів 20 матчів, в яких відзначився 14-ма голами та 6-ма асистами.

Реал – лідер за кількістю підписників у трьох головних соцмережах, Роналду має більше за будь-який європейський клуб

Італія20 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - К'єво: Понеділок 21 січня 2019

Ювентус
Матч завершено
3 : 0
К'єво
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