Шахов у 100 матчі за ПАОК допоміг команді вийти у чвертьфінал Кубка Греції

ПАОК Євгена Шахова та Євгена Хачеріді каменя на камені не залишив від клуба Панахаікі.

Перший поєдинок у двоматчевому протистоянні закінчився перемогою Панахаіків з рахунком 2:1. У другому матчі ПАОК серйозно взявся за справу та розгромив Панахаікі з рахунком 5:1. Як наслідок, клуб із Салоніків вийшов у чвертьфінал Кубка Греції.

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Зазначимо, що екс-гравець Чорноморця Лео Матос відзначився у поєдинку голом. А Євген Шахов вийшов у стартовому складі, не відзначившись при цьому результативними діями. До слова, цей поєдинок став 100-м для Шахова за ПАОК. Ще один українець Євген Хачеріді навіть не потрапив у заявку на матч.

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