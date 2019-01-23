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Шахов у 100 матчі за ПАОК допоміг команді вийти у чвертьфінал Кубка Греції

22 січня 23:12 214 Читать на русском
Шахов у 100 матчі за ПАОК допоміг команді вийти у чвертьфінал Кубка Греції
Шахов у своєму 100 матчі за ПАОК допоміг команді розгромити Панахаікі

ПАОК Євгена Шахова та Євгена Хачеріді каменя на камені не залишив від клуба Панахаікі.

Перший поєдинок у двоматчевому протистоянні закінчився перемогою Панахаіків з рахунком 2:1. У другому матчі ПАОК серйозно взявся за справу та розгромив Панахаікі з рахунком 5:1. Як наслідок, клуб із Салоніків вийшов у чвертьфінал Кубка Греції.

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Зазначимо, що екс-гравець Чорноморця Лео Матос відзначився у поєдинку голом. А Євген Шахов вийшов у стартовому складі, не відзначившись при цьому результативними діями. До слова, цей поєдинок став 100-м для Шахова за ПАОК. Ще один українець Євген Хачеріді навіть не потрапив у заявку на матч.

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Теги
Світ Українці за кордоном Євген Хачеріді Євген Хачеріді Євген Шахов Євген Шахов ПАОК ПАОК
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