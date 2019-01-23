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Сент-Трюйдент і Гент узгодили трансфер Безуса – Роман стане одноклубником Яремчука та Пластуна

22 січня 22:47 401 Читать на русском
Сент-Трюйдент і Гент узгодили трансфер Безуса – Роман стане одноклубником Яремчука та Пластуна
Сент-Трюйдент і Гент узгодили трансфер Безуса / Het Nieuwsblad

Екс-хавбек збірної України Роман Безус незабаром змінить клубну прописку в Бельгії.

Як повідомляє Het Nieuwsblad, півзахисник Роман Безус невдовзі стане гравцем Гента.

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Повідомляється, що Гент може заплатити за українця 1 млн євро. Окрім цього, у Сент-Трюйден на правах оренди поїде форвард Гента Мамаду Сілла, який зараз грає у оренді за Зюльте-Варегем.

Безус прагне повернутися у збірну України і вважає, що перехід у Гент допоможе йому це зробити. Роман надихнувся прикладом Пластуна та Яремчука, які саме з Гента потрапили до складу "синьо-жовтих".

Раніше повідомлялось, що Безусом цікавляться два клуби із Англії. В поточному сезоні у складі Сент-Трюйдена Роман забив 4 голи та віддав 3 гольові передачі.

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Теги
Трансфери Українці за кордоном Головне Сент-Трюйден Сент-Трюйден Гент Гент Роман Безус Роман Безус Бельгія
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