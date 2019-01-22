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Бланко Лещук отримав травму – Селезньов може в суботу дебютувати в основі Малаги

16:33 85 Читать на русском
Бланко Лещук отримав травму – Селезньов може в суботу дебютувати в основі Малаги
Густаво Бланко Лещук / ФК Малага

Форвард "анчоусів" Густаво Бланко Лещук отримав пошкодження в матчі проти Луго.

Аргентинський форвард на 70-й хвилині у боротьбі з оборонцем Луго отримав пошкодження і був замінений. Виявилось, що Бланко травмував ліве плече. Очікувалось, що травма не надто серйозна і дозволить Лещуку зіграти у найближчому матчі Малаги, однак медобстеження показало, що нападник пропустить приблизно два-три тижні.

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Це означає, що шанси Євгена Селезньова дебютувати у стартовому складі Малаги значно зросли. Наступний поєдинок "анчоуси" зіграють у суботу проти Тенеріфе, повідомляє Merchanendirecto.

Нагадаємо, українець вже дебютував за іспанський клуб, вийшовши на заміну на 67 хвилині зустрічі проти Луго (2:1).

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Малага Малага Іспанія Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук Тенеріфе Тенеріфе Луго Луго Сегунда Українці за кордоном Євген Селезньов Євген Селезньов
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