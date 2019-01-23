Порту переміг Бенфіку і вийшов у фінал Кубка португальської ліги

Порту у півфіналі Кубка португальської ліги розібрався з Бенфікою і вийшов у фінал турніру.

Кубок португальської ліги, 1/2 фіналу

Бенфіка – Порту – 1:3

Голи: Рафа, 31 – Браїмі, 24, Марега, 35, Фернандо, 86

Порту та Бенфіка зійшлись у півфіналі Кубка португальської ліги на Стад де Мунісіпал у Бразі. За рівної гри першими рахунок відкрили "дракони", після швидкої атаки та прострілу до штрафного Яіс Браїмі влучив у ворота Міле Свілара. Але "орли" відігрались за 7 хвилин зусиллями Рафи. Порту також відповів швидко голом Мусси Марега. Перед перервою Бенфіка також відзначилась забитим м'ячем, але його не зарахували через офсайд.

У другій половині зустрічі гра продовжувала бути рівною, і вирішальним став влучний удар Фернандо на 86-й хвилині, який вивів Порту у фінал.

У другому поєдинку зустрінуться Спортінг та Брага. Гра відбудеться 23 січня о 21:45 за київським часом.