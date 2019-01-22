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Агент Хачеріді підтвердив інтерес до українця клубу з Німеччини

10:09 351 Читать на русском
Агент Хачеріді підтвердив інтерес до українця клубу з Німеччини
Євген Хачеріді / фото із соцмереж

Агент захисника ПАОКа Євгена Хачеріді Іван Піроженко прокоментував можливий трансфер 31-річного українця.

"Наразі Хачеріді – гравець ПАОКа. Якщо ми знайдемо таку пропозицію, яка влаштує і клуб, і гравця, то будемо розглядати опцію трансферу.

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Інтерес інших клубів є. Питання стосується грошей – те, чого хоче ПАОК, і умови Жені. Незабаром буде видно. Ми працюємо над трансфером. Він хоче грати, а ПАОК не надає йому таких шансів. Тому ми шукаємо клуб, в якому він, в першу чергу, буде грати. Яка це буде країна і клуб, подивимося.

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Інтерес з Німеччини? Так, він є, але від команди, яка не може заплатити стільки, скільки хоче ПАОК. Це просто інтерес, справа навіть не дійшла до переговорів. Це чутки",– сказав Піроженко в ефірі ТК Футбол.

Теги
Трансфери Греція Іван Піроженко Світ Євген Хачеріді Євген Хачеріді ПАОК ПАОК
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