Баварія в останніх матчах мала великі проблеми на флангах атаки. Коман, Гнабрі та Сане травмовані, а в Мусіали затягнулося відновлення. Тому позиції закривали Тель, Шупо-Мотінг і Геррейро. На сьогоднішній пресконференції Тухель повідомив гарні новини:

"Гнабрі буде готовий на Реал. Він точно зіграє, питання тільки в тому, чи вийде в старті. За Сане ми уважно спостерігаємо. Він тренується індивідуально і хоче встигнути до вівторка, але поки що говорити рано. Мусіала повністю в формі, жодного болю немає".

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Таким чином криза з вінгерами вирішується, попри травму Комана. На завтрашній матч проти Айнтрахта Баварія втратила через пошкодження Упамекано, але француз і так програв конкуренцію в центрі оборони Дайєру та де Лігту.

Баварія вперше за 11 років програла чемпіонство в Німеччині, однак має шанс виграти Лігу чемпіонів. У півфіналах (30 квітня та 8 травня) мюнхенці зустрінуться з Реалом.