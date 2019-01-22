Кубок Азії: визначились усі чвертьфінальні пари турніру

Сергій Тищенко — 17:03 4283
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Синдром Сікана: 10 юних футболістів, яких переманили зі Львова у Шахтар або Динамо
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"Це великий крок у моїй кар'єрі, моя мрія", – Луго презентував ЛебеденкаІспанія — 15:16 2010
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Гент запропонував за Безуса 1 млн євро – хавбек хоче приєднатися до Пластуна та ЯремчукаБельгія — 14:22 1275
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"Я регулярно парив Луческу у лазні". Сліпий масажист працює в Шахтарі вже 55 років і увійшов до Книги рекордів УкраїниІнтерв’ю — 14:00 5859
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Іспанські судді, можливо, допомогли Барселоні обіграти Леганес, а Суарес грубо "заїхав" по обличчю конкуренту ЛунінаІспанія — 12:22 1928
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