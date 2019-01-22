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Кубок Азії: визначились усі чвертьфінальні пари турніру

20:23 279 Читать на русском
Кубок Азії: визначились усі чвертьфінальні пари турніру
Збірна Південної Кореї / АФК

Стали відомі імена всіх учасників 1/4 фіналу Кубка Азії-2019.

Після перемоги збірної Катару над Іраком стали відомі усі пари у чвертьфіналі Кубка Азії, який проходить в ОАЕ.

Китай – Іран

В'єтнам – Японія

Південна Корея – Катар

ОАЕ – Австралія

Поєдинки відбудуться 24 та 25 січня.

Теги
Світ Південна Корея Південна Корея ОАЕ ОАЕ В'єтнам В'єтнам Австралія Австралія Китай Китай Японія Японія Іран Іран Катар Катар
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