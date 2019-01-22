Шахтар позмагається з Барселоною за бразильського захисника Емерсона

Захисник бразильського Атлетіко Мінейро Емерсон Апаресідо невдовзі може перебратися в європейський чемпіонат.

Андре Курі, який відповідає за бразильський ринок у Барселоні, працює над переходом у каталонський клуб правого захисника Атлетіко Мінейро Емерсона, повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією видання, агент футболіста підтвердив, що має пропозицію від Барселони. Однак також наголосив, що на футболіста претендують ще й інші команди, серед яких Шахтар, Арсенал, Ліверпуль, Ювентус, Інтер та чимало інших.

В нинішньому сезоні Емерсон зіграв за Атлетіко Мінейро 23 поєдинки, в яких забив 1 гол.

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Наразі захисник перебуває у складі збірної Бразилії на Копа Амеріка 2019 U-20, де вже встиг повністю провети 2 матчі.