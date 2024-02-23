Головні новини футболу 22 лютого: Шахтар вилетів з ЛЄ, легенда Барселони сів на 4,5 роки, Довбика сватають в Арсенал
"Футбол 24 представляє дайджест головних новин за четвер, 22 лютого.
Єврокубки
Шахтар програв Марселю і вилетів з Ліги Європи – Україна втратила останню команду в єврокубках, Обамеянг написав історію.
Фантастичний Анатолій Трубін витягнув Бенфіку в 1/8 фіналу ЛЄ, хет-трик лідера Ренна не допоміг пройти Мілан. Рома у серії пенальті вибила Фейєнорд, Спарта розбила Галатасарай. Відповідно, визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи – жеребкування вже у п'ятницю.
Ліга конференцій: Бетіс не зберіг іспанську мрію, Аякс дотиснув Буде-Глімт у грі з двома вилученнями.
Україна
Артем Довбик може сенсаційно стати одноклубником Зінченка. Форварда Жирони і збірної України бачать рішенням головної проблеми Арсенала.
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Полісся підписало капітана африканської збірної і віддало досвідченого українця аутсайдеру УПЛ. Першого новачка підписав Рух, який оголосив про трансфер вінгера з Бразилії.
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