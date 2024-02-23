Шахтар програв Марселю і вилетів з ЛЄ / фото: ФК Шахтар

Єврокубки

Шахтар програв Марселю і вилетів з Ліги Європи – Україна втратила останню команду в єврокубках, Обамеянг написав історію.

Фантастичний Анатолій Трубін витягнув Бенфіку в 1/8 фіналу ЛЄ, хет-трик лідера Ренна не допоміг пройти Мілан. Рома у серії пенальті вибила Фейєнорд, Спарта розбила Галатасарай. Відповідно, визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи – жеребкування вже у п'ятницю.

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Україна

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