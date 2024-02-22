Рух встиг оформити цікавий трансфер за кілька днів до відновлення сезону.

Львівський клуб офіційно оголосив про підписання вінгера Клайвера Габріеля. Новачок отримав футболку з номером 20 і контракт до літа 2028-го.

Полісся підписало капітана африканської збірної і віддало досвідченого українця аутсайдеру УПЛ

Бразилець на батьківщині встиг пограти за маловідомі клуби з "трясовини" – Деспортіво Бразіл, Ферровіарія. У складі останньої Клайвер запалив на молодіжному Кубку Сан-Паулу. Вінгер оформив 2 голи та один асист у 5 матчах.

Нагадаємо, Рух відновить сезон 25 лютого грою проти Полісся. "Жовто-чорні" йдуть шостими, набравши 26 очок у 17 турах.

"Тренер собі не ворог": Віталій Пономарьов – про особливий Рух, готовність талантів до топ-чемпіонатів і найкращих в УПЛ