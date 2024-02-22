"У мене залишається півтора року контракту, і я так думаю, що за ці пів року щось має статися.

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Розмов про новий контракт немає. Мені ще нічого не пропонували. Побачимо, що буде далі. Ніколи не ставив питання так, що йду, і крапка. Зараз докладаю усіх зусиья, аби досягти успіху тут.

Але у цьому випадку перший крок за клубом. Я сподіваюсь, що все буде так, як має бути. У розмові з клубом думаю, що почую, в якому статусі мене бачать. Які плани на мене мають", – розповів голкіпер в інтерв'ю ютуб-каналу ТРЕНДЕЦЬ.

Нагадаємо, чинна угода Андрія Луніна з Реалом діє до 30 червня 2025 року. Раніше іспанська преса повідомляла, що мадридці планують продовжити контракт з українцем, оскільки вражені його виступами.

У поточному сезоні голкіпер зіграв за "вершкових" у 18 матчах у всіх турнірах, у восьми з них Луніну вдалося зберегти свої ворота "сухими".

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