Ліга Європи УЄФА 2023/24, плей-офф, матчі-відповіді

Рома – Фейєноорд – 1:1 (за сумою двох матчів – 2:2)

Голи: Пеллегріні, 15 – Хіменес, 5

Серія пенальті: 4:2

Спарта Прага – Галатасарай – 4:1 (за сумою двох матчів – 6:4)

Голи: Пресіадо, 8, Туці, 74, Хараслін, 80, Кухта, 90+6 – Бардакджі, 16

Вилучення: Айхан, 70 (Галатасарай)

Спортінг Лісабон – Янг Бойз – 1:1 (за сумою двох матчів – 4:2)

Голи: Дьокереш, 13 – Ганвула, 84 (пен)

Нереалізований пенальті: Дьокереш, 57 (Спортінг)

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Празька Спарта перегорнула хід протистояння з Галатасараєм. У виїзній зустрічі чехи програли з рахунком 2:3, а домашка почалася з розміну – Пресіадо на 8-й вивів господарів уперед, але на 16-й гості зрівняли. За такого розкладу вперед проходили турки, яким відверто пощастило наприкінці першого тайму. Арбітри не зарахували гол Кухти через офсайд.

До середини другого тайму стамбульці трималися в 1/8 фіналу, однак все зламала заміна у складі Спарти. Туці вийшов на 66-й хвилині, а вже на 74-й вивів пражан уперед. На 80-й же Туці ще й асистував Харасліну – 3:1! Шокований Галатасарай нічим не відповів, а Кухта на 6-й компенсованій ще й вколотив четвертий гол. 4:1! Спарта за сумою двох матчів проривається до 1/8 фіналу ЛЄ.

У паралельній зустрічі Спортінг розписав домашню нічию з Янг Бойз. Португальцям має бути прикро – Дьокереш вивів їх уперед ще на 15-й хвилині, а на початку другого тайму він міг ще й реалізувати пенальті. Не вийшло. Тим не менш, рахунок 1:0 залишався незмінним майже весь матч.

На жаль для лісабонців, суперник заробив пенальті, який на 84-й хвилині реалізував Ганвула. От тільки цей гол не мав особливого значення – "молоді хлопчики" програли домашню зустріч з рахунком 1:3. Забити на "Жозе Альваладе" ще й закрутити інтригу не вдалося. Фінальний свисток зафіксував нічию, внаслідок якої Спортінг пройшов до 1/8 фіналу Ліги Європи.

Рома і Фейєноорд за 180 хвилин так і не змогли визначити сильнішого. Поєдинок у Роттердамі завершився з рахунком 1:1 – точно такі ж цифри були зафіксовані на "Стадіо Олімпіко", тож гра перейшла в додатковий час. Голами ще у перші 15 хвилин відзначились Хіменес і Пеллегріні.

У овертаймах римляни були близькими до перемоги, але не склалося. Все вирішила серія пенальті, у який помилився Ромелу Лукаку (його удар намертво взяв голкіпер). Втім, воротар "джалороссі" – Міле Свілар – взяв аж два удари, що й визначило долю переможця. Підопічні Даніеля Де Россі виходять в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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