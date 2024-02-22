У четвер, 22 лютого, у віці 78 років помер знаменитий португальський тренер Артур Жорже.

Екс-тренер Порту, Бенфіки, ПСЖ і збірної Португалії Жорже не пережив тривалу хворобу, інформує Mais Futebol. Про смерть колишнього тренера повідомила його сім'я. "Він помер мирно, в оточенні найближчих родичів", – ідеться в прес-релізі.

Безпорадність партнерів Зінченка у відеоогляді матчу Порту – Арсенал – 1:0

Жорже зробив собі ім'я, вигравши з Порту Кубок чемпіонів 1987 року. У півфіналі того розіграшу "дракони" під його керівництвом двічі перемогли київське Динамо (2:1, 2:1). У фіналі турніру Порту сенсаційно здолав Баварію – завдяки двом голам протягом трьох хвилин (на 79-й і 81-й).

Крім Порту Артур тренував Бенфіку, збірні Швейцарії, Португалії та Камеруну, ПСЖ, Вітесс і низку скромніших клубів. Як тренер він ставав чемпіоном у трьох країнах (Португалії, Франції та Саудівській Аравії).

Порту на останніх секундах вирвав перемогу над Арсеналом – заслужений провал Артети в нудному матчі ЛЧ без Зінченка