Суперники зустрічалися на груповому етапі Ліги чемпіонів. Борусія виграла "квартет смерті", але виїзд у Париж був жахливим. На домашній матч Едін Терзіч підготував кращий план, однак тоді в гості не приїхав Дембеле. Сьогодні ПСЖ постав у оптимальному складі. І не впорався.

"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про нову серію протистояння Дортмунда та Парижа.

Борусія – ПСЖ: відео гола

Паризькі митці проти дортмундських трудяг

Матч розпочався цікаво. Гра була досить рівною, але зовсім не збалансованою. Одні покладалися на клас, інші – на важку роботу. ПСЖ ніби пробував малювати акуратними мазками, а Борусія бігала з полотном, щоб на нього не потрапила фарба.

Париж загострював завдяки швидким ногам Дембеле, Мбаппе та Барколя. Навіть посереднього пресингу ПСЖ вистачало, щоб господарі помилялися, однак потім вони встигали відборотися та підчистити. М'яч регулярно залітав у штрафний майданчик Дортмунда, а ударів майже не було (3 до перерви – всі неточні).

Борусія тим часом отримувала дивіденди від хорошої інтенсивності. "Джмелі" були цупкими в дуелях проти лінивих суперників – боротьба залишалася за Дортмундом в кожній зоні. Моменти виникали в простих робочих епізодах: стандарти, дальні передачі, дриблінг Санчо. Коли ж господарі намагалися додати вишуканості – Кобель і Шлоттербек ледь не привезли по голу.

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Санчо віджив, Адеємі зжер двох

Лівий фланг ПСЖ просів через інфантильність Барколя, тому довгий час майже вся гострота йшла через зону Хакімі-Дембеле. Колишні дортмундці тепер відчули на собі тиск "жовтої стіни". Втім, сьогодні статус стіни фани BVB мусять віддати Адеємі. Карім відпрацьовував без м'яча на якомусь захмарному рівні. Вигравав спринти у Хакімі та Дембеле, а на фініші показував майстерний відбір. Шокованими були всі. В першу чергу – його опоненти.

Адеємі все одно залишився в тіні, бо на протилежному фланзі розривав Санчо. Англієць спіймав кураж і видав фантастичний матч. 12 вдалих обіграшів, 13 виграних єдиноборств, 4 передачі під удари, зокрема шикарний простріл на порожні ворота Фюлькругу та супершанс для Брандта. Що це за статистика!? Джейдон літав над газоном, розігрував стіночки, бачив коридори. Гості виглядали манекенами. І ця людина до зими взагалі не грала за МЮ.

??????️ Really eletric performance from Jadon Sancho (24) vs PSG... ?



• 88% pass accuracy

• 13 duels won, most in match

• 12 dribbles completed, most in match

• 3 chances created, most in match



Football is all about confidence and playing in the right environment. pic.twitter.com/Uevzw1IH4q — EuroFoot (@eurofootcom) May 1, 2024

Фюлькруг – герой, але міг і краще

Борусія стала кращою після посилення тренерського штабу Нурі Шахіном і Свеном Бендером, однак головним атакувальним патерном залишаються закидання на Фюлькруга. Банально? Так. Але як не використовувати таку опцію, якщо німецький центрфорвард настільки круто відкривається та чіпляється за м'ячі.

Дортмунд забив свій гол, покаравши ПСЖ за високу лінію оборони. Шлоттербек закинув з глибини на хід Фюлькругу, а той відпрацював у найкращих традиціях класичних "дев'яток": прийом, два кроки, удар. Два роки тому Ніклас грав у другій Бундеслізі, а тепер забиває у півфіналі ЛЧ.

DELICATE FIRST TOUCH, BRUTAL SECOND. A textbook striker's goal gives Borussia Dortmund lead. ?️



NICLAS FULLKRUG meeting the moment like a beekeeper at an Arizona Diamondbacks game. pic.twitter.com/A521XWFdUR — Men in Blazers (@MenInBlazers) May 1, 2024

Ніклас приносив ще більше користі, скидаючи під удари партнерам. Трішки додати в реалізації – і сьогодні можна було класти дубль або навіть хет-трик. У другому таймі Фюлькруг не зумів замкнути у порожні ворота простріл Санчо, а потім неточно пробив після стандарту. Ідеальний вибір позиції, погане виконання.

Борусії пощастило, "вибачення" Дембеле

Зі всіма компліментами Дортмунду потрібно визнавати, що ПСЖ награв на нічию. Відразу по перерві виник відрізок, коли заряджені парижани знищували BVB. Париж підняв швидкості та закрив суперників у штрафному майданчику. Результат: 5 гострих ударів за 10 хвилин.

Мбаппе пішов на рідний лівий фланг, здвоївся з Барколя та порвав німецьку оборону. На цьому етапі Борусію врятувало везіння – дві стійки після ударів Кіліана та Ашрафа. Всесильний Кобель був безсилим, адже його просто розстрілювали впритул.

Як не забили Руїс і Дембеле – загадка. Дембуз зі скандалом втік з Дортмунда сім років тому. Нинішній перфоманс можна прийняти за вибачення перед фанами Борусії. Усман у другому таймі отримав два грандіозні шанси, але спершу послав м'яч у руки голкіперу, а потім пальнув над поперечиною.