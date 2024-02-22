Марсель і Шахтар зіграли 22 лютого в матчі-відповіді плей-офф Ліги Європи 2023/24 (3:1). Рахунок і огляд поєдинку на Велодромі читайте на "Футбол 24".

Шахтар здивував надупевненим стартом – команда Пушіча приголомшила суперника швидким голом

Матч, як і онлайн-трансляція Марсель – Шахтар, стартував о 22:00 за київським часом. Тиждень тому в Гамбурзі команди не виявили сильнішого, зігравши унічию 2:2. Гол Егіналдо в доданий час врятував "гірників" від поразки, залишивши підопічним Маріно Пушіча пристойні шанси на вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи. Хоча явним фаворитом поєдинку на Велодромі вважали Марсель, безвиграшна серія якого налічувала вже 7 матчів у всіх турнірах.

Після першої гри з Шахтарем французький клуб встиг змінити головного тренера. Матч проти чемпіона України став для Жана-Луї Гассе дебютним на посаді наставника Марселя. На цій посаді 70-річний фахівець замінив Дженнаро Гаттузо, якого відправили у відставку після поразки від Бреста в Лізі 1.

Марсель – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Склад Марселя зазнав двох змін порівняно з грою в Гамбурзі. Замість дискваліфікованого Леонардо Балерді вийшов Бамо Мейте, а Луїс Енріке поступився місцем в основі Шанселю Мбемба. У Шахтаря була лише одна зміна – замість Валерія Бондаря, який перебрав жовтих карток, з перших хвилин на Велодромі з'явився Ярослав Ракицький. Усі решта гравців "помаранчево-чорних" зберегли свої місця в основі – серед них був і Тарас Степаненко, який встиг залікувати чергове пошкодження. Відновлення капітана, якого Маріно Пушіч напередодні матчу назвав "залізною людиною", мав додати надійності Шахтарю в центрі поля.

Завдання "гірників" було непростим, адже у сезоні 2023/24 Марсель вдома ще не програвав. Єдина невдача провансальців на Велодромі – програна серія пенальті Панатінаїкосу в квалфікації ЛЧ, датована ще 15-м серпня.

Попри небезпідставні побоювання про тиск Велодрома, саме українська команда розпочала куди краще. Це стало шоком для Марселя, який банально не знав, що робити і куди бігти. Вже на першій хвилині Шахтар міг забивати. Зубков класно віддав на Егіналдо, той пробив метрів з 10-ти, але влучив у Жіго. Марсель у дебюті гри відповів хіба що невдалою спробою Жіго після подачі кутового – м'яч полетів значно вище. На 8-й хвилині "гірники" знову створили класний момент. Ракицький віддав фірмову діагональ, Мбемба скинув просто під удар Сікану. Удар Данила парирував Пау Лопес, після чого іспанський кіпер впорався ще й із добиванням Егіналдо.

Тиск Шахтаря таки змусив Марсель помилитися. На 11-й хвилині Клос, який подарував Миколі Матвієнку гол у першому поєдинку, в простій ситуації збив Егіналдо на куті штрафного. Пенальті пішов виконувати Георгій Судаков, який легко розвів м'яч і Пау Лопеса по різних кутах. 1:0 за Шахтарем на 12-й хвилині!

Команда Пушіча намацала слабке місце в обороні Марселя. Ним виявився правий фланг оборони, де Егіналдо з допомогою Судакова регулярно створював тиск на Клоса і Мбемба. Правий фланг атаки "гірників", де діяв Зубков, був значно менше активним, ніж тиждень тому на Фолькспаркштадіон. Французька команда помітно занервувала – Бондаренко впродовж кількох хвилин двічі боляче отримав по ногах, але таки продовжив гру.

Одна помилка і гол. Марсель перевернув гру, Обамеянг увійшов в історію ЛЄ

На жаль, Шахтар на рівному місці привіз гол у свої ворота. Конопля не надто вдало віддав Степаненку, той під тиском втратив м'яч. Харіт промчав до штрафного і віддав Обамеянгу, а П'єр-Емерік, опинившись перед Різником, чітко пробив у ближній. 1:1 на 23-й хвилині – перша ж помилка "гірників" коштувала пропущеного м'яча. Клас Обамеянга, який оформив гол+пас у першій грі, знову дався взнаки. До слова, П'єр-Емерік став найкращим бомбардиром в історії Ліги Європи, забивши вже 31-й гол у цьому турнірі.

Aubameyang is the all-time Europa League top scorer ️



?????? ??????? pic.twitter.com/4JEjJ5hCNk — LiveScore (@livescore) February 22, 2024

Гол Марселя змінив хід гри – от тепер підопічні Пушіча дійсно занервували. До самої перерви на Велодромі була лише одна команда. Біля воріт Різника пішли моменти. Спершу кіпер Шахтаря відбив потужний удар Кондогбія, а потім забрав м'яч після спроби Клоса з гострого кута. Нагадав про себе Мбемба – знаний бомбардир провансальців після стандартів. Конголезець виграв боротьбу і пробив головою – в руки Різнику.

Пішли помилки від гравців Шахтаря, які мали серйозні проблеми під активним пресингом господарів. В одному з епізодів м'яч влучив у руки Бондаренку, але арбітр пенальті не призначив. Попри наявність Степаненка, центр поля у Шахтаря не вражав. Пропущений гол прийшов з цієї зони, та й взагалі, господарі мали перевагу в середині поля. Якщо Судаков порівняно з першим матчем виглядав активніше, то Степаненко і Бондаренко не вражали.

Марсель подав чимало стандартів, що за наявності Мбемба і Жіго було серйозною небезпекою для "гірників". Утім, Шахтар таки втримав нічию до перерви. Останні хвилини тайму вийшли дуже нервовими – Егіналдо і Конопля отримали жовті. Для Юхима, який встиг ще й з'ясувати стосунки з суперником, ця картка означала дискваліфікацію на наступний єврокубковий матч. Міг Шахтар ще й пенальті отримати – Ракицький зачепив Мумбанья у межах штрафного, однак VAR не побачив підстав для 11-метрового. Дуже нервовий тайм для "помаранчево-чорних", хоча дебют гри провела краще саме команда Маріно Пушіча.

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По перерві міг забивати Шахтар. Судаков подав кутовий, Конопля виграв боротьбу в Мерлена, але нормально пробити не зумів. М'яч від газону полетів повз ворота. Марсель відповів небезпечним ударом Клоса – дуже вчасно Азаров підставив спину, від якої м'яч пішов на кутовий. Стандарт знову завершився ударом – Різник впорався.

Знову Егіналдо розігнав атаку Шахтаря. Бразилець віддав на Зубкова, який не зміг обіграти Мейте. У наступній атаці Олександр розвернув суперника і віддав на Судакова, який намагався хитро знайти Сікана у штрафному – задум класний, виконання не дуже. У ще одному епізоді 11-й номер "гірників" дуже невдало пробив у дотик. Шахтар намагався заспокоїти гру за допомогою розіграшу м'яча в центрі поля.

Але не вдалося. На 74-й хвилині Сарр, який вийшов на заміну, вивів Марсель уперед. Матвієнко у боротьбі з Обамеянгом не влучив по м'ячу. Зате влучив Сарр, який гарматним ударом прошив Різника. VAR підтвердив легітимність взяття воріт. 2:1.

Судаков заробив право на небезпечний штрафний, який виконав Ракицький. Пау Лопес забрав м'яч. А на 81-й хвилині Марсель закрив гру. Клос подав штрафний, Степаненко випередив Різника і головою скинув на Кондогбія. Той з гострого кута вразив ворота – 3:1. Це була крапка.

Жан-Луї Гассе вдало дебютував на посаді головного тренера Марселя. Провансальці перервали невдалу серію і вийшли в 1/8 фіналу Ліги Європи, де дізнаються свого суперника 23 лютого. Шахтар провів солідний старт матчу, але індивідуальні помилки вирішили все. Команда Маріно Пушіча завершила євросезон 2023/24 вже на першій стадії плей-офф – представників України у єврокубках більше не залишилося. "Гірники" зосередяться на чемпіонаті та Кубку України.