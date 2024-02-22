Арсенал пильно стежить за найкращим бомбардиром Жирони, інформує Fichajes.net.

Жирона боїться втратити Довбика і Циганкова – українці на радарі Челсі, Ман Юнайтед і Баварії

Відсутність забивного форварда-накінечника залишається ледь не єдиною проблемою нинішнього складу "канонірів". Довбик відразу продемонстрував результативність на топ-рівні – 14 голів та 7 асистів у 26 матчах. Жирона не хотіла б відпускати лідерів у найближче літо, але хороша компенсація може змінити позицію каталонців.

Нагадаємо, за Арсенал вже виступає інщий гравець збірної України – Олександр Зінченко.

Циганков – унікальний в Жироні, Довбик у тіні, Яремчук відправив на пенсію Рамоса