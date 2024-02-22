Нещодавно журналіст "Футбол 24" Володимир Лесько повідомляв, що іспанський клуб задоволений прогресом українця й хотів би залишити його в команді. Валенсія готова навіть здійснити повноцінний трансфер, або ж знову орендувати Романа Яремчука. Нападник також бачить своє майбутнє у складі "кажанів".

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Єдиною перешкодою до повноцінного трансферу українця у Валенсію є фінансові запити Брюгге, якому належать права на нападника. Генеральний директор Брюгге вважає, що всі три сторони можуть дійти консенсусу, який всіх влаштує.

"Через 6-8 тижнів ми й представники іспанського клубу знатимемо, чого хочемо на наступний сезон. Ми будемо шукати найкраще для Брюгге, Романа та Валенсії", – цитує генерального директора бельгійців Вінсента Маннаерта Radio Taronja.

Нагадаємо, у поточному сезоні Яремчук провів за іспанців 21 матч у всіх турнірах, в яких забив три голи. Його оренда з Валенсією розрахована до літа 2024-го, а контракт з Брюгге чинний до 30 червня 2026 року.

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