Ліга Європи, плей-офф

Фрайбург – Ланс – 2:2 (перший матч – 0:0) (триває екстра-тайм)

Голи: Саллаі, 68, 90+3 – Кошта, 28, Ваї, 45+2

Карабах – Брага – 0:2 (перший матч – 4:2) (триває екстра-тайм)

Голи: Фернандеш, 70, Джало, 83

Вилучення: Джафаркулієв, 57

Ренн – Мілан – 3:2 (перший матч – 0:3)

Голи: Буріжо, 11, 54 (пен), 68 (пен) – Йовіч, 22, Леау, 58

Тулуза – Бенфіка – 0:0 (перший матч – 1:2)

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Мілан на своєму полі розгромив Ренн. А в Бретані італійському клубу довелося помучитися з французами. Утім, команда Стефана, хоча й організувала три голи, не змогла здобути путівку в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Бенфіка виграла перший матч проти Тулузи 2:1. Французи намагалися організувати бодай гол, але "фіолетові" розтратили всі свої моменти. До того ж Анатолій Трубін не раз виручав свою команду. В активі українця шість сейвів. Нульова нічия зіграла на користь Бенфіці, яка й продовжить виступи на турнірі.

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