Ліга конференцій, плей-офф, матчі-відповіді

Лудогорець – Серветт – 0:1 (перший матч – 0:0)

Гол: Конья, 6

Динамо Загреб – Бетіс – 1:1 (перший матч – 1:0)

Голи: Канеко, 59 – Бакамбю, 38

Буде-Глімт – Аякс – 1:2 (перший матч – 2:2)

Голи: Берг, 83 – Бергейс, 34, Тейлор, 114

Вилучення: Гренбек, 65 – Шутало, 48

Кількість іспанських учасників єврокубків наступного сезону залежала від Бетіса. Якби "зелено-білі" виграли Лігу конференцій, то забезпечили б собі місце в Лізі Європи на наступний сезон. Цей результат теоретично міг принести Іспанії додаткового – восьмого – учасника єврокубків. Проте у Загребі команда Мануеля Пеллегріні не виконала завдання-мінімум – і зіграла з місцевим Динамо внічию. Завдяки перемозі в першому гостьовому матчі хорвати пройшли до 1/8 фіналу турніру.

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Буде-Глімт вразив Амстердам своїм ігровим стилем у першому матчі, але вдома на штучному газоні автору дубля в першій зустрічі Альберту Гренбеку не вдалося проявити себе настільки яскраво. У середині другого тайму він заробив другу жовту картку і був вигнаний з поля. На той момент часу Аякс теж грав удесятьох (пряму червону отримав Шутало), тому склади вирівнялися.

Чемпіон Норвегії пропустив перед самою перервою після грубої обрізки на своїй половині поля (Броббі оформив гольовий пас на Бергейса та був замінений із тактичних міркувань) і зумів зрівняти рахунок тільки на 83-й хвилині зустрічі стараннями опорника Берга. Він розрядив свою гармату і перевів гру в додатковий час. Однак в овертаймах господарі проявили чудеса нереалізації, тоді як у складі Аякса відзначився джокер. Тейлор вийшов на заміну і точним ударом приніс "червоно-білим" путівку в 1/8 фіналу.