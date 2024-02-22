– Чи варто очікувати новин від Полісся до завершення трансферного вікна?

– Так, робота не зупинялася і продовжується у режимі 24/7. Готові повідомити про підписання 4-річного контракту з капітаном збірної Конго U-23 Борелем Томандзото. Це 21-річний конголезький півзахисник.

Як і підписання Габріеля Венделла, це підсилення на перспективу двома талановитими і молодими гравцями. Клуб розраховує на цих гравців в майбутньому і вірить в їхній потенціал. Задля того, аби обидва швидше пройшли адаптацію та отримували регулярну ігрову практику, керівництвом клубу було ухвалено рішення відправити гравців в оренду до кінця сезону в Звягель. Ця оренда взаємовигідна усім сторонам. Звягель отримає кваліфікованих гравців, футболісти – регулярну практику, а Полісся зможе підготувати виконавців задля підсилення основного складу.

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Також зараз ми працюємо над ще одним трансфером. Тривають перемовини, тому поки без деталей.

– Ходять чутки про можливу оренду Євгена Морозка в клуб УПЛ. Чи можете ви прояснити ситуацію?

– Женя Морозко – безперечно, дуже досвідчений і кваліфікований гравець. Він уже зробив великий внесок у розвиток Полісся. Тому клуб дуже цінує і поважає його. Женя наприкінці минулого року зазнав травми, а потому через відновлення пропустив увесь тренувальний збір. У звʼязку з цим ми намагалися знайти рішення, яке буде найкраще для усіх і для Євгена в першу чергу. Під час перемовин Верес гарантував нам, що зможе надати достатньо ігрової практики для гравця, тобто у Жені буде можливість повернути свою найкращу форму і проявити себе. Тому рішення відправити Морозка в оренду у Верес влаштувало усі сторони, – цитує Теслю прес-служба Полісся.

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