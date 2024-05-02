Санчо три роки тому покинув Дортмунд і в статусі суперзірки за 85 мільйонів євро поїхав підкорювати АПЛ. Результативність у Бундеслізі була шикарною – Джейдон вибивав двозначні показники і за голами, і за асистами. Перенести такий рівень на батьківщину не вдалося. Він виглядав ляканим і розгубив віру в себе, проблеми Манчестер Юнайтед засмоктали.

Борусія вистояла перемогу над ПСЖ у півфіналі ЛЧ – діамантовий Санчо віджив, два герої-трудяги, "вибачення" Дембеле

На початку цього сезону Ерік Тен Хаг вирішив показати свою залізну руку. Швидко розгорівся конфлікт: Тен Хаг публічно розкритикував Санчо за погану роботу на тренуваннях → вінгер звинуватив тренера в наклепі → гравця відсторони від команди. Джейдон пів року не виходив на поле, не міг тренуватися з основою і навіть в клубну їдальню його не пускали.

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У січні Борусія витягнула в'язня в оренду. Санчо не зумів миттєво повернутися на рівень першого дортмундського пришестя, однак епізодами нагадує про себе. Особливо яскраві перфоманси в Лізі чемпіонів. Англієць забив вирішальний гол у ворота ПСВ на стадії 1/8 фіналу, потім створив проблеми Атлетіко, а в першому півфіналі проти ПСЖ видав найкращий матч за три роки.

Санчо найчастіше в команді зустрічався з м'ячем (65 дотиків), що вже дивно для гравця атаки. 88% точності передач – ще крутіше. Запідозрили в стерильності? Розчаруємо. Кожну ситуацію Джейдон намагався перетворити в гострий момент, використовуючи швидкість або стіночки. Здійснив 29 ривків з м'ячем, 11 разів зайшов у чужий штрафний майданчик. 4 створені шанси: міг забивати Брандт, мусив забивати Фюлькруг.

Головна цифра вечора – 12 успішних спроб дриблінгу. Просто "ЩО?!" У всього ПСЖ – 13, а там Мбаппе, Дембеле і Барколя. Не важко здогадатися, хто востаннє показував щось подібне у півфіналі Ліги чемпіонів. Мессі у 2008-му, коли 16 разів обіграв футболістів МЮ. До Джейдона жоден англієць не вибивав таку статистику в ЛЧ. Нуну Мендеш, який сьогодні мав стримувати Санчо на фланзі, бачив тільки п'яти.

У гру Санчо повернулась легкість, впевненість і бажання. У нього знову все виходить. Обігрався, прокинув, ривок, зрячий простріл на порожні ворота – знайомий Санчо. 13 виграних дуелей (70%) – це фантастика для вінгера. Хоча здавалося, що Джейдон навіть не вступає в єдиноборства, а тікає від них. Грандіозний перфоманс. І ми говоримо про футболіста, який пішов з поля без результативних дій.

Після гри Санчо прийшов на інтерв'ю в найкращу програму про Лігу чемпіонів на CBS. Джеймі Каррагер і Петер Шмейхель намагалися випитати секрет відродження і дізнатися, чи залишиться футболіст у Борусії. Джейдон каже, що нічого не знає і просто концентрується на кожному матчі з мріями про Євро-2024. Влітку він має повернутися в МЮ – ще два роки контракту. Дуже не хочеться знову втратити цю магію поза Гоґвортсом.