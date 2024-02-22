Українець останнім часом не потрапляє до стартового складу лондонців. Ба більше, в останніх трьох матчах Челсі Михайло Мудрик взагалі не виходив на поле.

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Як повідомляє Football Insider247, вінгер не переконав Маурісіо Почеттіно. Наставник лондонців та його підлеглі вважають, що "Мудрик не має футбольного мозку" (в оригіналі "doesn't have the football brain" – прим. "Футбол 24"), необхідного для процвітання в його системі. А також ставлять під сумнів продуктивність Михайла та його здатність комбінувати гру.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик взяв участь у 25 матчах у всіх турнірах за Челсі. В активі українського вінгера чотири голи та три результативні передачі.

Варто зауважити, що взимку 2024 року Михайлом цікавилася Баварія, але Челсі не захотів відпускати його в оренду.

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