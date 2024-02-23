Шахтар не зміг пройти Марсель у стиковому раунді Ліги Європи 2023/24. У четвер, 22 лютого, стали відомі всі команди, які гратимуть в 1/8 фіналу.

На цій стадії турніру зіграють 16 клубів, 8 із яких були відомі раніше. Це команди, які фінішували першими у групах Ліги Європи. У четвер, 22 лютого, до них приєдналися 8 команд-переможців стикового раунду ЛЄ. На жаль, серед них немає Шахтаря, який поступився Марселю 1:3 і завершив єврокубковий сезон.

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Список учасників 1/8 фіналу Ліги Європи 2023/24:

Сіяні: Аталанта (Італія), Байєр (Німеччина), Славія Прага (Чехія), Брайтон, Вест Хем, Ліверпуль (усі – Англія), Рейнджерс (Шотландія), Вільяреал (Іспанія).

Несіяні: Мілан, Рома (обоє –Італія), Карабах (Азербайджан), Бенфіка, Спортінг (обоє – Португалія), Фрайбург (Німеччина), Марсель (Франція), Спарта Прага (Чехія).

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 23 лютого у Ньйоні. Початок – о 13:00 за київським часом. Клуби з однієї країни на цій стадії не можуть зіграти між собою. Сіяні команди перший поєдинок проведуть на виїзді. Матчі 1/8 фіналу відбудуться 7 і 14 березня.

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