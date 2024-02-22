Хавбек Реала Тоні Кроос вирішив відновити виступи за національну команду після майже трирічної паузи.

"У березні я знову гратиму за Німеччину. Чому? Бо мене попросив тренер збірної. Я готовий і впевнений, що на Євро ми здатні показати значно більше, ніж багато хто зараз думає", – написав Кроос в Instagram.

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Тоні пішов зі збірної Німеччини після Євро-2020, коли всю команду і його зокрема сильно критикували. Хавбек не грав за Бундестім з літа 2021-го.

Кроос повертається у міжнародні матчі перед домашнім для Німеччини Євро-2024. Тамтешню збірну з кризи намагається витягнути Юліан Нагельсманн.

34-річний Тоні провів понад 100 матчів за збірну Німеччини. Він став чемпіоном світу на Мундіалі-2014 і забив 17 голів.