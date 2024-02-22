Один з найтитулованіших футболістів світу Дані Алвес відбуде термін у в'язниці через сексуальне насилля.

Дані Алвес дізнався невтішний вирок суду Барселони. Бразильця засудили до чотирьох років і шести місяців позбавлення волі за зґвалтування, повідомляє Marca.

"Я навіть к*нчив не на неї": Алвес розплакався в залі суду – він докладно описав секс із ймовірною жертвою

Розгляд справи завершився 7 лютого, а через 15 днів судді оголосили рішення. Прокурор просив для колишнього футболіста дев'ять років ув'язнення, а максимальним покаранням було дванадцять років на нарах.

Нагадаємо, що сумнозвісні події трапилися в ніч на 31 грудня 2022 року. Алвеса звинуватили у зґвалтуванні дівчини в кабінці нічного клубу. Футболіст змінював свої свідчення та наполягав, що сексуальний акт був за згодою.

Дані Алвеса ув'язнили в січні 2023-го. Його адвокати можуть подати апеляцію у Вищий суд Каталонії, а потім у Верховний суд Іспанії.