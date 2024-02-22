Королівська федерація футболу Іспанії активувала опцію продовження контракту з Луїсом де ла Фуенте, повідомляє офіційний сайт організації.

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Угода з головним тренером збірної Іспанії тепер розрахована до 2026 року, коли відбудеться чемпіонат світу в США, Канаді та Мексиці.

Контракт був чинний до літа 2024-го, однак керівники іспанського футболу вирішили не чекати результатів Євро, а гарантувати команді стабільність.

Луїс де ла Фуенте очолив збірну Іспанії після Луїса Енріке, який втратив роботу внаслідок невдачі на ЧС-2022. Де ла Фуенте вивів "Фурію Роху" на чемпіонат Європи та виграв Лігу націй.