МЛС, 1 тур

Інтер Маямі – Реал Солт-Лейк – 2:0

Голи: Тейлор, 39, Д. Гомес, 83

Інтер Маямі відкрив рік і сезон МЛС домашнім матчем проти Реала Солт-Лейк. Сергій Кривцов встиг відновитися від травми, склавши компанію зірковим партнерам у основі.

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Господарі відкрили рахунок наприкінці першого тайму. Мессі запустив Тейлора, удар якого прошмигнув "щуриком" під руками воротаря. По перерві Інтеру довелося витримати натиск Реала. Оборону очолив Кривцов, який одного разу кинувся під удар і підстрахував кіпера.

На 83-й хвилині флоридці поставили крапку. Триходівка Мессі-Суарес-Гомес завершилася голом 20-річного парагвайця. 2:0 – впевнений початок сезону від Інтера Маямі.

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