Коламбус Крю, за який виступає Євген Чеберко, переграв Монтеррей і в другому півфіналі Кубка чемпіонів КОНКАКАФ. Читайте огляд матчу на "Футбол 24".

Кубок чемпіонів КОНКАКАФ, 1/2 фіналу, 2-й матч (перший поєдинок – 1:2)

Монтеррей – Коламбус Крю – 1:3

Голи: Чеберко, 11 (аг.) – Морріс, 45+4, Россі, 49, Расселл-Роу, 89

Нереалізований пенальті: Рамірес, 90+7 (Коламбус Крю)

Вилучення: Меса, 90+8 (Монтеррей, за межами поля)

Коламбус Крю після перемоги в першому матчі мав оформити путівку до фіналу Кубка чемпіонів КОНКАКАФ. Зі старту вийшов Євген Чеберко. На 11-й хвилині українець став антигероєм, забивши у власні ворота. Слід відзначити, що шансів у Євгена уникнути цього було мало: Меса перекинув голкіпера і влучив у поперечку, а Чеберко, намагаючись наздогнати м'яч, не встиг відреагувати на рикошет.

Форвард Шахтаря офіційно став конкурентом Мессі і Ко в МЛС

Команда українця відігралась на останніх секундах першого тайму. Морріс вдало зіграв на перехопленні після введення м'яча від голкіпера суперників, обікрав захисника та скористався тим, що воротар далеко вийшов. Старт другого тайму почався з гола Коламбуса Крю – Россі реалізував вихід віч-на-віч.

Расселл-Роу на останніх хвилинах збільшив перевагу, випередивши воротаря та забивши у порожні ворота. Кінцівка матчу вийшла вогняною, адже Крістіан Рамірес не реалізував пенальті, а після цього червону картку отримав Максі Меса, якого вже замінили.

Таким чином, Коламбус Крю вийшов у фінал Кубка чемпіонів КОНКАКАФ, де зустрінеться з мексиканською Пачукою. Матч відбудеться 2-го червня.

Мессі дублем і двома асистами закріпив Інтер Маямі на вершині МЛС – Кривцов не потрапив навіть у заявку