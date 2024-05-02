"Це була заслужена перемога, хороша командна гра. Ми могли забити більше голів, але і вони теж. Тому, на мій погляд, результат хороший.

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Ми багато бігали, але це необхідність у такій грі. Вам потрібно заробити собі дорогу на Вемблі. Все, що нам потрібно зараз, – нічия у матчі-відповіді, хоча ми хочемо перемогти і наступного тижня. У нас є невелика перевага, це хороша можливість для нас", – цитує Терзіча прес-служба УЄФА.

Матч-відповідь у Парижі відбудеться 7 травня. Нагадаємо, востаннє Борусія грала у фіналі ЛЧ 11 років тому, коли поступилася Баварії якраз на Вемблі. Повне повторення цієї пари цілком можливе, адже Мюнхен у паралельному півфіналі бореться з Реалом.

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