Главные новости футбола 22 февраля: Шахтер вылетел из ЛЕ, легенда Барселоны сел на 4,5 года, Довбика сватают в Арсенал
"Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за четверг, 22 февраля.
Еврокубки
Шахтер проиграл Марселю и вылетел из Лиги Европы – Украина потеряла последнюю команду в еврокубках, Обамеянг написал историю.
Фантастический Анатолий Трубин вытащил Бенфику в 1/8 финала ЛЕ, хет-трик лидера Ренна не помог пройти Милан. Рома в серии пенальти выбила Фейеноорд, Спарта разбила Галатасарай. Соответственно, определились все участники 1/8 финала Лиги Европы – жеребьевка уже в пятницу.
Лига конференций: Бетис не сохранил испанскую мечту, Аякс дожал Буде-Глимт в игре с двумя удалениями.
Украина
Артем Довбик может сенсационно стать одноклубником Зинченко. Форварда Жироны и сборной Украины видят решением главной проблемы Арсенала.
Будущее Яремчука: Брюгге анонсировал переговоры с потенциальным покупателем – шанс на топ-лигу.
Динамо пополнилось сразу 7 игроками – известен полный список фамилий.
Полесье подписало капитана африканской сборной и отдало опытного украинца аутсайдеру УПЛ. Первого новичка подписал Рух, который объявил о трансфере вингера из Бразилии.
Андрей Лунин прояснил ситуацию относительно нового контракта с Реалом.
Михаил Мудрик получил неутешительный вердикт от Почеттино – 5 слов тренера, которые могут изменить судьбу украинца в Челси.
Другие главные события
Дани Алвес получил официальный приговор суда. Легенда Барселоны проведет 4,5 года на нарах за изнасилование.
Месси и Суарес отметились ассистами, Кривцов героически спас от гола – Интер Майами выиграл матч-открытие сезона МЛС.
Тони Кроос объявил о возвращении в сборную Германии перед домашним Евро-2024.
Испания определилась с тренером, который повезет сборную на ЧМ-2026.
Умер легендарный тренер, который приводил Порту к победе в Кубке чемпионов – он не пустил в финал Динамо.