Шахтер проиграл Марселю и вылетел из ЛЕ / фото: ФК Шахтер

Еврокубки

Шахтер проиграл Марселю и вылетел из Лиги Европы – Украина потеряла последнюю команду в еврокубках, Обамеянг написал историю.

Фантастический Анатолий Трубин вытащил Бенфику в 1/8 финала ЛЕ, хет-трик лидера Ренна не помог пройти Милан. Рома в серии пенальти выбила Фейеноорд, Спарта разбила Галатасарай. Соответственно, определились все участники 1/8 финала Лиги Европы – жеребьевка уже в пятницу.

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Украина

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