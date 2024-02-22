Під час оновлення заявки 21 лютого було додано 7 прізвищ, інформує офіційний сайт клубу.

Динамо на вершині, інший гранд єдиний без підтримки – визначилися фанатські квоти клубів УПЛ

Це захисники Дем'ян Третяк, Олексій Рибак та Даніель Дехтяр, а також півзахисники Іван Андрейко, Костянтин Губенко, Павло Люсін та Богдан Редушко. Їх дозаявили через список Б. Тепер вони доступні для Олександра Шовковського у матчах УПЛ, але також зберігають право продовжити виступи в чемпіонаті юнацьких команд.

Нагадаємо, Динамо відновить сезон 25 лютого поєдинком з Металістом 1925. Кияни набрали 28 очок у 14 турах, але за втраченими пунктами є тіньовим лідером таблиці УПЛ разом з Шахтарем.

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