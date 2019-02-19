Головні новини футболу 18 лютого: Манчестер Юнайтед обіграв Челсі, Борусія Д знову втратила очки

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 18 лютого.

Світ

Манчестер Юнайтед впевнено переміг Челсі та вийшов у чвертьфінал Кубка Англії. Поль Погба забив гол і віддав результативну передачу. Зінедін Зідан назвав 2 умови, за яких може очолити Челсі – у француза високі запити. У наступному раунді турніру "дияволи" поїдуть в гості до Вулверхемптона, а Манчестер Сіті Олександра Зінченка зустрінеться з Суонсі.

Дортмундська Борусія не зуміла здолати Нюрнберг через фантастичну гру голкіпера суперників. "Джмелі" мають 5-матчеву безвиграшну серію в усіх турнірах. Лідерство Бундесліги під загрозою – Баварія вже на відстані трьох очок. А от екс-тренер Борусії та Ярмоленка за 2 місяці в Байєрі майже зрівнявся з Гвардіолою.

Рома мінімально переграла Болонью та знову наблизилася до зони Ліги чемпіонів – 1 пункт відставання. Дружина Ікарді плакала на телебаченні: Маротта подзвонив у прямий ефір, а фанати Інтера зробили жорстоку заяву.

Єврокубки

Сьогодні відбудуться чергові матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Центральний поєдинок прийме Анфілд. Баварія поїхала в гості до Ліверпуля без трьох ветеранів, а самі мерсисайдці не впевнені в участі двох основних виконавців. Юрген Клопп сказав, що для вболівальників Ліверпуля АПЛ важливіша, ніж Ліга чемпіонів. В іншому поєдинку зійдуться Барселона та Ліон.

У Лізі Європи наші гранди отримали хороші новини – їхні шанси на вихід далі покращуються. Лідер Олімпіакоса отримав жахливу травму та не зіграє проти Динамо. Суперник Шахтаря Айнтрахт також має кадрові проблеми, натомість у "гірників" відновився центральний захисник.

Інші топ-новини

ПАОК без Євгена Шахова та Євгена Хачеріді розтрощив Смірніс – команда українців впевнено прямує до чемпіонства.

Клуби УПЛ проводять свої останні матчі на зборах перед відновленням сезону. Олександрія мінімально здолала Алашкерт, Десна розтрощила Руставі.

Багаторічний лідер Наполі Марек Гамшік офіційно перейшов у Китай.