Динамо – Олімпіакос: Хрістодулопулос не зіграє проти киян – лідер пірейців отримав жахливу травму

Хавбек Олімпіакоса Лазарос Хрістодулопулос не зможе допомогти своїй команді у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти київського Динамо.
Учора Олімпіакос впевнено переміг АЕК з рахунком 4:1.
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Пірейці отримали хороший емоційний заряд перед грою з Динамо, але мають і погані новини. У поєдинку пошкодження отримав один з лідерів Лазарос Хрістодулопулос.
У футболіста діагностували розрив хрестоподібних зв'язок, він пропустить залишок сезону, повідомляє Gazzetta.gr.
У поточному сезоні Хрістодулопулос зіграв 26 матчів, в яких забив 9 голів і зробив 1 асист.
Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо – Олімпіакос відбудеться вже цього четверга, 21 лютого.
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