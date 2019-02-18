Хюттер: Є питання щодо здоров'я Роде, мені доведеться корегувати нашу лінію півзахисту на матч з Шахтарем

Головний тренер Айнтрахта Аді Хюттер змушений подумати, кого поставити у лінію півзахисту на матч Ліги Європи проти Шахтаря.

"Гра з Борусією позаду, і тепер всі наші думки про Лігу Європи. Ми втратили Желсона Фернандеса, який покинув поле через болі у м'язах. Поки що невідомо, чи зможе він зіграти з Шахтарем. Є питання щодо здоров'я Зебастіана Роде.

Мені доведеться серйозно все обміркувати, щоб скорегувати нашу лінію півзахисту на матч з Шахтарем", – цитує Хюттера офіційний сайт Айнтрахта.

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До слова, матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між Айтрахтом та Шахтарем відбудеться у четвер 21 лютого. Початок гри о 19:55. Перший поєдинок між командами закінчився з рахунком 2:2.