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Хюттер: Є питання щодо здоров'я Роде, мені доведеться корегувати нашу лінію півзахисту на матч з Шахтарем

18:56 275 Читать на русском
Хюттер: Є питання щодо здоров'я Роде, мені доведеться корегувати нашу лінію півзахисту на матч з Шахтарем
Адольф Хюттер / Соцмережі

Головний тренер Айнтрахта Аді Хюттер змушений подумати, кого поставити у лінію півзахисту на матч Ліги Європи проти Шахтаря.

"Гра з Борусією позаду, і тепер всі наші думки про Лігу Європи. Ми втратили Желсона Фернандеса, який покинув поле через болі у м'язах. Поки що невідомо, чи зможе він зіграти з Шахтарем. Є питання щодо здоров'я Зебастіана Роде.

Мені доведеться серйозно все обміркувати, щоб скорегувати нашу лінію півзахисту на матч з Шахтарем", – цитує Хюттера офіційний сайт Айнтрахта.

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До слова, матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між Айтрахтом та Шахтарем відбудеться у четвер 21 лютого. Початок гри о 19:55. Перший поєдинок між командами закінчився з рахунком 2:2.

Ліга Європи1/16 фіналуКомерцбанк-арена (Франкфурт-на-Майні)

Айнтрахт Франкфурт - Шахтар: Четвер 21 лютого 2019

Айнтрахт Франкфурт
до матчу
2
дн
:
23
год
:
44
хв
Шахтар
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