Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі не приховує, що клуб оформив два переходи ще до відкриття трансферного вікна.

Інсайдери протягом кількох місяців переконують, що Інтер підписав Мехді Таремі та Пйотра Зєліньскі. Обидва футболісти підписали з Інтером попередні контракти та влітку прийдуть у статусі вільних агентів.

"Клуб заслуговує компліментів за трансфери Таремі та Зєліньскі. Мехді – важливий гравець з великим досвідом в Лізі чемпіонів. У наступному сезоні нам потрібен ширший склад. Я вже повідомив Інтеру, що хочу зберегти всіх футболістів. Зокрема, Арнаутовіча та Санчеса. Вони грали не так багато, але завжди приносили користь у потрібний момент", – сказав після гри з Сассуоло Індзагі.

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Якщо бажання тренера виконають, то Інтер в наступному сезоні матиме п'ять форвардів: Лаутаро, Тюрам, Арнаутовіч, Санчес і Таремі. В іранця завершується контракт з Порту, а Зєліньскі відмовився продовжувати співпрацю з Наполі.

Відповідальний за ці трансфери – Беппе Маротта. Він майстер підписувати вільних агентів. Маротта роками комплектував склад Ювентуса, а тепер без відступних запрошує топ-гравців у Інтер. Він привів Тюрама, Мхітаряна, Онана та Чалханоглу, які стали лідерами, а також Санчеса та Клаасена.

Інтер став чемпіоном Італії, додавши другу зірку на емблему. У наступному сезоні "нерадзуррі" гратимуть в Лізі чемпіонів, після чого поїдуть у США на Клубний чемпіонат світу-2025.