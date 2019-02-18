Екс-тренер Ярмоленка за 2 місяці в Байєрі майже зрівнявся з Гвардіолою – декілька вражаючих фактів

Петер Бос з другої спроби намагається закріпитися в Бундеслізі. Минулого сезону з дортмундською Борусією в нідерландця не вийшло, тепер він ставить свій футбол Байєру. Починається все знову дуже яскраво.

Байєр після першої частини сезону змінив тренера. Руді Фьоллєр звільнив Хайко Херрліха та запросив Петера Боса. Мотивація очевидна – в Леверкузені зібралася талановита молодь, яка з попереднім тренером прогресувала вкрай повільно. Перед новим коучем поставили завдання обрамити діаманти Леверкузена.

Петер Бос стартував прекрасно. За 5 турів другого кола його команда піднялася в турнірній таблиці з 9-го місця на 5-те. Байєр – найкраща команда Бундесліги після Нового року: 12 очок при різниці м'ячів +10.

Голландський фахівець – майстер ставити шалений атакувальний футбол в 4-3-3. З моменту його призначення кількість очікуваних голів Байєра в середньому на матч чемпіонату складає 2.08xG, тоді як при Хайко Херрліху було 1.49xG. Зі зміною тренера "аптекарі" завдають за тур на 4 удари більше.

Бос нелогічно програв перший матч Борусії М (0:1), маючи солідну перевагу за володінням (64% на 36%), кількістю ударів (22 на 7) і влучань у площину (10 на 3). Далі розгромив Вольфсбург, Баварію та Майнц із загальним рахунком 11:2. Чинний чемпіон наприкінці зустрічі буквально був затиснутий пресингом і контратаками – коронними елементами Петера Боса. Водночас не варто забувати про провал у Кубку Німеччини – виліт від Хайденхайма.

Цього вікенду Байєр не залишив шансів Фортуні. Окремі статистичні показники леверкузенської команди у 22 турі Бундесліги просто неймовірні:

– Володіння м'ячем: 84% – 16%. В середньому по сезону "аптекарі" мають третє володіння в чемпіонаті – 54.2%.

– Байєр виконав 1053 передачі. За останні 5 років лише одного разу команда зробила більше пасів у матчі Бундесліги – 15 березня 2014-го Баварія Пепа Гвардіоли виконала 1078 передач у поєдинку з Гертою.

– У першому таймі "аптекарі" зробили 518 пасів – рекорд німецького сезону. Жодна інша команда Бундесліги не виконала стільки передач за один тайм.

518 - @bayer04fussball spielte 518 Pässe in der 1. Halbzeit - die meisten Pässe in einer Hälfte in dieser BL-Saison! Rekord. #B04F95 #Bundesliga pic.twitter.com/mScctuKfGG — OptaFranz (@OptaFranz) 17. Februar 2019

– 6 футболістів Байєра (Вайзер, Драговіч, Та, Венделл, Арангіс, Хавертц) зустрілися з м'ячем понад 100 разів. Перевершити не вдалося знову тільки команду Гвардіоли – 29 листопада 2014-го 7 гравців Баварії зустрілися з м'ячем понад 100 разів.

– Центрбек Байєра Йонатан Та мав 206 контактів з м'ячем. Це третій результат в історії Бундесліги з моменту підрахунку статистики Opta (з сезону 2006/07) – попереду лише ключовий виконавець Борусії Д в період Томаса Тухеля Юліан Вайгль (218 контактів у грі з Кельном 14 травня 2016-го) та диспетчер все тієї ж Баварії Гвардіоли Хабі Алонсо (216 контактів проти Кельна 27 вересня 2014-го).

– Йонатан Та віддав 202 передачі, з яких 195 були точні (для порівняння: всі гравці Фортуни разом зробили 188 передач). Це третій і другий показники відповідно в топ-5 чемпіонатах відколи почали рахувати таку статистику. За кількістю передач попереду вже згадані персонажі у тих же матчах (Вайгль – 210, Алонсо – 204), за кількістю точних Та обійшов Алонсо (185).

Diese Werte wurden seit der detaillierten Datenerfassung 2004/05 nur 2x in einem BL-Spiel überboten. (von Xabi Alonso 2014 & Julian Weigl 2016). (Quelle: Opta) pic.twitter.com/0sQllY67oi — iM Football (@iMFootballNews) 18. Februar 2019

Кай Хавертц у ворота Фортуни забив 5-й гол у 6 останніх матчах Бундесліги. На його рахунку вже 9 м'ячів у поточному чемпіонаті – на 2 більше, ніж у будь-якого іншого тінейджера в топ-5 лігах цього сезону. З моменту дебюту Хавертца в БЛ (жовтень 2016-го) жоден інший футболіст 1999-го року народження (і молодший) у топ-5 першостях не взяв безпосередньої участі у більшій кількості голів (Кай доклав руку до 31 забитого м'яча).

"Наш стиль повністю змінився. Під час зимової паузи потрібно було якнайкраще стабілізувати наш футбол. Прогрес помітний. Нам потрібно багато працювати, але початок дуже хороший", – розповідає про зміни з новим тренером Кай Хавертц. 19-річного вундеркінда порівнюють з Месутом Озілом (в плані таланту) і вже сватають в топ-клуби. Йому потрібен тренер, який максимально розкриває потенціал.

Не менш яскраво сяє Юліан Брандт, якому позиція атакувального центрхава комфортніша за гру на фланзі. Проти Майнца Брандт забив 2 голи та віддав 2 асисти – найкращий гравець туру. Перед тим гравець збірної Німеччини відзначився ще двома голами.

Отож, схема та футбол Петера Боса підходять молодим зіркам Байєра. Про них знову заговорили, вони грають у найяскравіший футбол Бундесліги на цей момент. По суті, якраз для цього нідерландця й запрошували. Паралельно покращилися і результати – Петер Бос вдруге залетів у німецький чемпіонат у стилі свого прізвища.

Головне питання – скільки часу це продовжиться. Пам'ятаємо, як в минулому сезоні Борусія стартувала в Бундеслізі з 6 перемог у 7 матчах, забиваючи по 5-6 голів. За командою Андрія Ярмоленка було приємно спостерігати. Однак потім суперники знайшли протидію пресингу Боса, а плану Б у тренера не було. Наслідок – 9 матчів у всіх турнірах без перемог і відставка.

Якщо Байєр збереже нинішній темп до кінця сезону, можна буде робити певні висновки. А поки що – захоплюємося статистикою та проводимо паралелі з Борусією.

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