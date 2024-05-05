Баварія на виїзді програла Штутгарту, пропускаючи красиві голи. Дивіться відео моментів і огляд матчу на "Футбол 24".

Баварія поїхала в гості до Штутгарта між півфіналами Ліги чемпіонів. Томас Тухель провів активну ротацію, хоча й випустив кількох лідерів. Це не вберегло Мюнхен від серії ефектних пропущених голів.

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Штутгарт прекрасний у цьому сезоні, а лідери Фюріх і Гірассі мали відкривати рахунок. Зробив це правий захисник Стергіу, який увірвався у штрафний майданчик під класний пас Ундава.

Гості зрівняли рахунок завдяки смішному пенальті: Гнабрі заробив, Кейн забив. Однак у другому таймі "шваби" дотиснули колишнього чемпіона. Сілас навісив на Чжона, а потім сам поставив крапку.

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