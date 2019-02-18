Борусія Д не змогла перемогти Нюрнберг – Баварія вже на відстані трьох очок

В матчі 22 туру Бундесліги Нюрнберг відібрав очки в дортмундської Борусії, яка не може перемогти у 5 матчах поспіль. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 22 тур

Нюрнберг – Борусія Д – 0:0

Досить несподівано Нюрнберг почав більш активно та мав два класних моменти, однак Дортмунд ближче до перерви відповів двома поспіль моментами Гьотце. На другий тайм Борусія вже захопила ініціативу і намагалась пробити Матенію, однак голкіпер втримав свої ворота на замку, здійснивши 6 сейвів за гру.

Після цього матчу Борусія Д набрала 51 очко та залишилась на першому місці, але відрив від Баварії становить лише 3 залікових бали. Нюрнберг з 13 пунктами перебуває на дні турнірної таблиці.