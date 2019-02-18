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Зідан назвав 2 умови, за яких може очолити Челсі – у француза високі запити

15:01 889 Читать на русском
Зідан назвав 2 умови, за яких може очолити Челсі – у француза високі запити
Еден Азар та Зінедін Зідан / Фотоколаж Marca

Французький фахівець Зінедін Зідан серйозно розглядає можливість стати головним тренером Челсі.

Керівництво лондонського клубу має намір реанімувати команду, запросивши Зінедіна Зідана на посаду головного тренера, повідомляє dailymail.

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За інформацією видання, французький фахівець не проти такої перспективи, але висунув зустрічні вимоги.

Зізу хоче отримати 200 млн фунтів на підсилення складу "синіх", а також наполягає на збереженні у команді хавбека Едена Азара, який нібито поривається перейти у мадридський Реал.

Схоже, нинішній наставник Челсі Мауріціо Саррі недовго затримається у клубі, адже його підопічні після 26-ти турів АПЛ посідають лише 6-ту сходинку турнірної таблиці.

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