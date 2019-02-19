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Кубок Англії: Манчестер Юнайтед зіграє з Вулверхемптоном, Манчестер Сіті поїде до Суонсі

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Кубок Англії: Манчестер Юнайтед зіграє з Вулверхемптоном, Манчестер Сіті поїде до Суонсі
Уле Гуннар Сульшер / ФК Манчестер Юнайтед

Відбулось жеребкування 1/4 фіналу Кубка Англії. Манчестер Юнайтед зіграє на виїзді з Вулверхемптоном, тоді як Манчестер Сіті зустрінеться зі Суонсі.

Футбольна асоціація на своєму офіційному сайті опублікувала результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка Англії.

Челсі – Манчестер Юнайтед – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Суонсі – Манчестер Сіті

Уотфорд – Крістал Пелас

Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед

Міллуолл – Брайтон

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