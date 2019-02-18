Манчестер Юнайтед переміг Челсі та вийшов у чвертьфінал Кубка Англії – Поль Погба оформив гол+пас

Манчестер Юнайтед завдяки голам Андера Еррери та Поля Погба впевнено переграв Челсі в матчі 1/8 фіналу Кубка Англії

Кубок Англії 2018/2019, 1/8 фіналу

Челсі – Манчестер Юнайтед – 0:2

Голи: Еррера, 31, Погба, 45

Перша половина дебютного тайму виявилась розвеселою, адже команди влаштували гойдалки, почергово перехоплюючи ініціативу та створюючи непогані моменти. На старті гострішими були гості, які затиснули лондонців і могли вийти вперед вже на 4-й хвилині – це Лукаку після передачі з лівого краю пробив вище воріт. Челсі відповів дуплетом: на 11-й хвилині Ромеро витягнув прямий удар Луїса зі штрафного та взяв добивання Педро, а на 12-й Азар обігрався з партнером та вистрілив метрів з 20-ти поруч з дальньою штангою.

Челсі – Манчестер Юнайтед – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Два прекрасні моменти "аристократів" у першому таймі запоров Ігуаїн: на 17-й хвилині він невдало обробив м'яч при виході віч-на-віч з Ромеро, а на 19-й замкнув подачу з правого флангу ударом головою повз ворота. МЮ тут же відповів непоганим штрафним у виконанні Решфорда – м'яч з відскоком прилетів прямо в руки Кепі. Після цього гра перейшла у позиційну фазу, хоча на 25-й хвилині гості могли вийти вперед завдяки катастрофічному прийому пасу Аріззабалагою перед власними воротами – в останній момент голкіпер встиг вибити сферу.

Челсі – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Кубку Англії – як це було

На 31-й хвилині Манчестер Юнайтед несподівано забив. Поль Погба отримав м'яч на лівому фланзі, хитнув захисника та подав на лінію воротарського, звідки Андер Еррера головою пробив у протихід Кепі – 0:1. Челсі одразу ж перехопив ініціативу та провів кілька небезпечних атак, однак завершити їх гостротою вдалося тільки раз – і це було випадковістю. На 35-й хвилині Педро подав з правого флангу, а м'яч ледь не залетів під дальню штангу. На 40-х хвилинах команди трохи пригальмували, але на 45-й МЮ несподівано забив другий м'яч: Решфорд отримав передачу на хід по правому флангу від Погба та подав у штрафний, а Поль взяв та й замкнув у ближній кут – 0:2. Шок.

На другий тайм команда Мауріціо Саррі вийшла заведеною, але могла пропустити третій гол вже на 50-й хвилині, коли Решфорд вискочив у контратаку після кутового, обіграв двох захисників та з лівого краю штрафного покотив під удар партнеру – в останній момент оборонці господарів врятували ситуацію. На 56-й шанс відзначитись отримали "аристократи": Канте пройшов вздовж карного майданчика та викотив на Педро, якому залишалося обійти Ромеро та забити в порожні ворота – Люк Шоу у героїчному підкаті ціною ребер Ромеро вибив сферу з-під ніг іспанця. На 64-й лондонців міг повернути у гру Еден Азар, який після вкидання ауту увірвався на правий край штрафного та пробив, але м'яч рикошетом пролетів над воротами.

Трансфер Азара в Реал залежить від Неймара, – The Times

Після цього Манчестер Юнайтед перевів матч у позиційну фазу, на даючи супернику створити бодай один цікавий момент. Саррі прогнозовано випустив на поле Вілліана та Барклі, а потім ще й Дзаппакосту, але ці заміни не допомогали. Стандарти у господарів також не йшли – так, Вілліан на 71-й хвилині прямим ударом зі штрафного відправив м'яч на трибуни. Манкуніанці класно діяли від оборони та впевнено парирували усі атаки "пенсіонерів.

ФІнальний свисток зафіксував переконливу перемогу Манчестер Юнайтед, який вийшов у чвертьфінал Кубка Англії.