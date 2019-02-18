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Далянь Іфан офіційно оголосив про підписання Гамшіка

13:38 338 Читать на русском
Далянь Іфан офіційно оголосив про підписання Гамшіка
Марек Гамшік / Фото ФК Далянь Іфан

Епопея з переходом словацького хавбека Марека Гамшіка в китайський Далянь Іфан завершена.

Далянь Іфан оприлюднив на на своєму офіційному сайті інформацію про підписання екс-капітана Наполі Марека Гамшіка.

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За інформацією ЗМІ, контракт підписаний на 3 роки, а Наполі отримав за свого екс-лідера близько 20 млн євро.

31-річний хавбек зароблятиме в Китаї 9 млн євро за сезон.

Гамшік виступав за неаполітанський клуб з 2007 року. За цей час він встиг стати рекордсменом команди за кількістю матчів (520) і голів (121).

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Теги
Наполі Наполі Світ Трансфери Чемпіонату Італії Далянь Іфан Далянь Іфан Марек Гамшік Марек Гамшік Трансфери
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