ПАОК без Шахова та Хачеріді розтрощив Смірніс – команда українців впевнено прямує до чемпіонства

У 21 турі чемпіонату Греції Смірніс вдома розгромно програв ПАОКу (1:5).

Греція, Суперліга, 21 тур

Смірніс – ПАОК – 1:5

Голи: Дурсо, 64 – Пелкас, 4, Олівейра, 9, Бісесвар, 33, Свідерскі, 78, Енріке, 89

Що з Хачеріді буде далі – у Греції пояснили ситуацію екс-динамівця, який заробляє найбільше в ПАОКу

У 21 турі чемпіонату Греції Смірніс вдома приймав ПАОК. Український хавбек Євген Шахов залишився на лавці для зпасних, а захисник Євген Хачеріді вже традиційно не потрапив у заявку на матч.

Гості почали матч активно, вже на 33 хвилині рахунок був 3:0 на користь ПАОКа. У другому таймі господарі відіграли один гол, але згодом пропустили ще двічі. У підсумку перемога команди українців – 5:1.

За 9 турів до закінчення чемпіонату Греції ПАОК впевнено випереджає найближчого переслідувача Олімпіакос на 9 очок. У цьому сезоні команда Шахова та Хачеріді ще не програвала у чемпіонаті.