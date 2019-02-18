Ліверпуль – Баварія: Фірміно може не зіграти через хворобу

Форвард Ліверпуля Роберто Фірміно може не зіграти в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії через хворобу.

Ліверпуль може залишитись на матч із Баварією без основного форварда Роберто Фірміно, повідомляє Sky Sports. Бразилець ризикує не зіграти через хворобу.

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Також головний тренер команди Юрген Клопп повідомив, що регулярно чекає новин стосовно захисника Деяна Ловрена, який зазнав травми і також, швидше за все, пропустить матч.

Перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль – Баварія відбудеться 19 лютого о 22:00 за київським часом.

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