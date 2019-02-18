toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛІВЕРПУЛЬ - БАВАРІЯ ЛІОН - БАРСЕЛОНА

Ліверпуль – Баварія: Фірміно може не зіграти через хворобу

18:43 177 Читать на русском
Ліверпуль – Баварія: Фірміно може не зіграти через хворобу
Роберто Фірміно / Sky Sports

Форвард Ліверпуля Роберто Фірміно може не зіграти в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії через хворобу.

Ліверпуль може залишитись на матч із Баварією без основного форварда Роберто Фірміно, повідомляє Sky Sports. Бразилець ризикує не зіграти через хворобу.

Ліверпуль – Баварія: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Також головний тренер команди Юрген Клопп повідомив, що регулярно чекає новин стосовно захисника Деяна Ловрена, який зазнав травми і також, швидше за все, пропустить матч.

Перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль – Баварія відбудеться 19 лютого о 22:00 за київським часом.

Фіаско Реала, Зінченко знову довів, що потрібен Ман Сіті, приголомшливі рекорди Пйонтека і Пісарро: підсумки євровікенду

Ліга чемпіонів1/8 фіналуЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Баварія: Вівторок 19 лютого 2019

Ліверпуль
до матчу
1
дн
:
1
год
:
49
хв
Баварія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга чемпіонів Ліверпуль - Баварія Роберто Фірміно Роберто Фірміно Баварія Баварія Ліверпуль Ліверпуль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
19
хв
Челсі
21:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук