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Челсі – Манчестер Юнайтед – 0:2 – відео голів та огляд матчу

18 лютого 23:55 594 Читать на русском
Челсі – Манчестер Юнайтед – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Челсі – Манчестер Юнайтед – 0:2 / ФК Челсі

Манчестер Юнайтед переміг Челсі у 5 раунді Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу Челсі – Манчестер Юнайтед на сайті Футбол 24.

Кубок Англії 2018/2019, 1/8 фіналу

Челсі – Манчестер Юнайтед – 0:2

Голи: Еррера, 31, Погба, 45

Манчестер Юнайтед переміг Челсі та вийшов у чвертьфінал Кубка Англії – Поль Погба оформив гол+пас

Челсі у 5 раунді Кубка Англії вдома приймав Манчестер Юнайтед. Гості з перших хвилин почали активно тиснути на "синіх" попереду, а на 31-й хвилині Андер Еррера відкрив рахунок у зустрічі. Під завісу першого тайму Поль Погба вдало замкнув подачу з флангу і подвоїв перевагу "червоних дияволів".

По перерві Мауріціо Саррі традиційно випустив Ковачіча та Барклі, а також здивував виходом Давіде Дзаппакости, але це не спрацювало, і Челсі склав повноваження володаря трофею.

Кубок Англії1/8 фіналу

Челсі - Манчестер Юнайтед: Понеділок 18 лютого 2019

Челсі
Матч завершено
0 : 2
Манчестер Юнайтед
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Англія Челсі - Манчестер Юнайтед Челсі Челсі Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Відеоновини
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