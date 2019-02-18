Олександрія мінімально здолала Алашкерт, Десна розтрощила Руставі

Відбулись товариські матчі за участі українських команд.

Зимові збори. Товариські матчі

Олександрія – Алашкерт – 1:0

Гол: Полярус, 20

Десна – Руставі – 4:0

Голи: Фаворов Д., Волков, Безбородько (2)

Олександрія поступилась Железнічару у товариському матчі з надрезультативною кінцівкою

Відбулись товариські матчі за участі українських команд на зимових зборах у Туреччині. У першому матчі Олександрія зустрічалась з вірменським Алашкертом. Українська команда вийшла вперед на 20 хвилині матчу та втримала рахунок до кінця зустрічі.

У іншому поєдинку Десна розтрощила Руставі. У матчі забивали Денис Фаворов, Олександр Волков, а також дублем відзначився Денис Безбородько. У підсумку – 4:0.